СМИ: США начали готовить санкции против Турции

США готовят санкции в отношении Турции, сообщает Bloomberg. Речь идет об ограничительных мерах для ряда турецких физических и юридических лиц. Вашингтон намерен предпринять подобные шаги из-за уголовного преследования властями Турции американских граждан и сотрудников дипломатической миссии США.

Как сообщило агентство Bloomberg со ссылкой на собственные источники, власти Соединенных Штатов начали готовить санкции в отношении Турции. Внимание на публикацию обратил ТАСС.

Отмечается, что речь идет об ограничительных мерах для ряда турецких физических и юридических лиц. К данной мере Штаты решили прибегнуть из-за уголовного преследования властями Турции американских граждан и сотрудников дипломатической миссии США.

26 июля вице-президент Соединенных Штатов Майк Пенс заявил, что Вашингтон введет против Турции серьезные экономические санкции. По его словам, это произойдет в том случае, если Анкара откажется отпустить на свободу пастора Эндрю Брансона, который удерживается турецкими властями с октября 2016 года.

31 июля страны Евросоюза ввели санкции против шести компаний, участвовавших в строительстве Крымского моста. В частности, речь идет о двух компаниях Аркадия Ротенберга.