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США ввели санкции против членов правительства Турции

20:49
  • среда
  • 01 августа 2018

США ввели санкции против министра юстиции Турции Абдулхамите Гюле и министра внутренних дел страны Сулеймане Сойлу. Ограничительные меры связаны с тем, что Анкара не позволила вернуться на родину американскому пастору Эндрю Брансону.

Министерство финансов Соединенных Штатов распространило заявление, в котором говорится о введении санкций в отношении нескольких членов правительства Турции. Об этом пишет ТАСС.

Речь идет о министре юстиции Турции Абдулхамите Гюле и министре внутренних дел страны Сулеймане Сойлу. Ограничительные меры связаны с тем, что Анкара не позволила вернуться на родину американскому пастору Эндрю Брансону.

Вместе с тем в документе отмечается, что введение этих санкций является частью глобальной программы, которая направлена против замешанных в коррупции и нарушающих права человека. 

Ранее президент Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что Штаты потеряют сильного союзника в лице его страны, если не изменят свое отношение к Турции.

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