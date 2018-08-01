США ввели санкции против членов правительства Турции

США ввели санкции против министра юстиции Турции Абдулхамите Гюле и министра внутренних дел страны Сулеймане Сойлу. Ограничительные меры связаны с тем, что Анкара не позволила вернуться на родину американскому пастору Эндрю Брансону.
Министерство финансов Соединенных Штатов распространило заявление, в котором говорится о введении санкций в отношении нескольких членов правительства Турции. Об этом пишет ТАСС.
Речь идет о министре юстиции Турции Абдулхамите Гюле и министре внутренних дел страны Сулеймане Сойлу. Ограничительные меры связаны с тем, что Анкара не позволила вернуться на родину американскому пастору Эндрю Брансону.
Вместе с тем в документе отмечается, что введение этих санкций является частью глобальной программы, которая направлена против замешанных в коррупции и нарушающих права человека.
Ранее президент Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что Штаты потеряют сильного союзника в лице его страны, если не изменят свое отношение к Турции.
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