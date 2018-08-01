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В Белом доме объяснили слова Трампа о прекращении "российского дела"

21:37
  • среда
  • 01 августа 2018

В Белом доме заявили, что Дональд Трамп не приказывал генпрокурору США Джеффу Сешнсу прекратить расследование о предполагаемом вмешательстве России в американские выборы. По словам пресс-секретаря Сары Сандерс, глава государства только высказал свое мнение, которое заключается в том, что необходимо "прекратить охоту на ведьм".

Пресс-секретарь Белого дома Сара Сандерс прокомментировала твит президента Соединенных Штатов Дональда Трампа, в котором тот призвал генерального прокурора страны Джеффа Сешнса прекратить расследование о предполагаемом вмешательстве России в выборы 2016 года. Ее слова приводит РИА "Новости".

"Это не приказ, это мнение президента. Президент хочет прекратить эту "охоту на ведьм", о чем он не раз говорил", - отметила Сандерс.

Ранее Трамп написал в Twitter, что упомянутое расследование - это "ужасная ситуация" и Сешнсу следует "немедленно остановить эту сфальсифицированную охоту на ведьм". До этого он опроверг данные о том, что знал о встрече своего сына с представителями России в период предвыборной президентской кампании 2016 года. 

Расследование вменяемого России вмешательства в американские выборы и возможных связей нынешнего главы Белого дома с Москвой ведется специальным прокурором Робертом Мюллером, а также в обеих палатах Конгресса. По итогам переговоров с Трампом в Хельсинки 16 июля президент Владимир Путин еще раз подчеркнул, что Россия никогда не была причастна ко вмешательствам в американские внутренние дела, в том числе в выборный процесс.

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