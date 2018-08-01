Боксер Усик отказался от звания "Герой Украины"

Украинский боксер Александр Усик заявил, что ему не нужны звание героя и другие официальные регалии, поскольку многие и так считают его героем. Ранее премьер-министр Украины Владимир Гройсман предложил присвоить боксеру звание "Герой Украины" после его победы в финале Всемирной боксерской суперсерии.

Боксер Александр Усик отказался от "Героя Украины" после того, как премьер-министр Украины Владимир Гройсман заявил, что предложит президенту страны Петру Порошенко присвоить спортсмену такое звание. Об этом сообщает РИА Новости.

"Герой? Не нужны мне никакие звезды. Для своего народа, для определенного количества людей моей страны я и так являюсь героем, мне не нужны для этого звезды, мне не нужны для этого регалии", - сказал Усик на пресс-конференции.

Он подчеркнул, что ничего не просит у государства, кроме как не мешать ему двигаться дальше.

В финале Всемирной боксерской суперсерии, который прошел в Москве, Усик единогласным решением судей победил россиянина Мурата Гассиева. Украинец стал абсолютным чемпионом мира, а также завоевал Кубок Мохаммеда Али.

Помимо Гройсмана, боксера поздравил президент Украины Петр Порошенко. Политик счел успех боксера "символом украинской борьбы".

"Ни секунды не сомневался, что Саша победит! Украинский гимн, который раздался сегодня в Москве на весь мир - это символ нашей борьбы, приближение нашей победы. Украина гордится тобой!" - написал Порошенко в соцсетях.

В Федерации профессионального бокса России это заявление назвали "идиотизмом" и призвали не переводить спорт в политику.