Савченко написала письмо Трампу с просьбой о помощи

Депутат Верховной рады Надежда Савченко, которую арестовали по подозрению в подготовке терактов на Украине, написала письмо президенту США Дональду Трампу. Она попросила американского лидера помочь в освобождении осужденных в России украинцев.

Депутат Верховной рады Украины Надежда Савченко, арестованная по делу о подготовке теракта в украинском парламенте, написала письмо президенту США Дональду Трампу.

"Я прошу вас помочь освободить всех украинских политзаключенных из России, потому что только вам как лидеру самой сильной страны в мире, которая признает основополагающими такие ценности, как права человека, и только вам под силу противостоять на международной арене президенту России Владимиру Путину", - написала она. Копия письма размещена у нее в Facebook.

Украину в письме Трампу Савченко назвала "неизвестной для многих иностранцев землей, страной новых возможностей, талантливых, свободных, патриотичных людей, богатой ресурсами".

В конце марта с Савченко сняли депутатскую неприкосновенность. По версии следствия, она готовила теракт в Верховной раде с применением оружия и гранат.