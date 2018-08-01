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В России появится железнодорожный лоукостер

22:07
  • среда
  • 01 августа 2018

"Федеральная пассажирская компания" создаст в России временный бренд поездов с вагонами без кондиционеров и биотуалетов. В документах соответствующий класс "эконом-бюджет" описывается как "сверхбюджетный способ перемещения без сервисов с возможностью сна".

Дочернее предприятие РЖД "Федеральная пассажирская компания" намерено создать в России бренд поездов с вагонами без кондиционеров и биотуалетов. Об этом пишет "Коммерсант" со ссылкой на годовой отчет компании.

"Старые вагоны без кондиционеров и биотуалетов до их полного выбытия планируется выделить в отдельный временный бренд "эконом-бюджет", - отмечается в документе.

Поезда ФПК планирует разделить на три типа, а именно дневной экспресс, ночной поезд и традиционный поезд. Также предусмотрены три класса обслуживания - бизнес, комфорт и эконом. При этом временный класс "эконом-бюджет" описывается как "сверхбюджетный способ перемещения без сервисов с возможностью сна".

Ранее стало известно, что воровство болельщиков, которые пользовались бесплатными поездами во время ЧМ-2018, нанесло железной дороге ущерб на миллион рублей. В основном из вагонов выносили одеяла и подстаканники.

30 мая мэр Москвы Сергей Собянин рассказал о появлении в столице еще одного железнодорожного вокзала в районе платформы Карачарово, где Рязанский проспект пересекается с МЦК. Это станет возможным благодаря созданию одного из крупнейших городских ТПУ, в котором сойдутся поезда МЦК и пригородного сообщения, а также четыре линии метрополитена.

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