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Видео из салона разбившегося самолета в Мексике в момент падения

23:18
  • среда
  • 01 августа 2018

Один из пассажиров разбившегося в Мексике самолета снял на видео момент падения. Всего на борту находились 103 человека, в том числе много детей. Все они получили травмы разной степени тяжести, у некоторых ожоги. В настоящий момент жизнь людей вне опасности. Наиболее вероятной причиной аварии называют погодные условия.

В интернете появилось видео, которое снял один из пассажиров авиалайнера, потерпевшего крушение в городе Дуранго в Мексике 31 июля, передает TVC.RU.

Всего в момент крушения на борту находились 103 человека, в том числе много детей. Все они получили травмы разной степени тяжести, у некоторых ожоги. В настоящий момент жизнь людей вне опасности. Никто не погиб.

"Черные ящики (параметрический и голосовой самописцы - прим. ред.) были найдены, они в нашем распоряжении", - сообщил глава Управления гражданской авиации Мексики Луис Херардо Фонсека Гусман. По его словам, расследование обстоятельств случившегося "может занять много времени".

Наиболее вероятной причиной аварии называют погодные условия. Самолет взлетал во время шторма. Из-за сильного порыва ветра пилоты могли потерять управление.

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Место крушения пассажирского самолета в Мексике
Место крушения пассажирского самолета в Мексике
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