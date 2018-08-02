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В Сирии приступили к выполнению госпрограммы по восстановлению Алеппо

08:31
  • четверг
  • 02 августа 2018

Власти Сирии начали реализацию госпрограммы по восстановлению населённых пунктов освобожденной от боевиков провинции Алеппо. Она включает несколько этапов: создание инфраструктуры, адресная помощь. Но самая сложная задача - убедить беженцев, что в их родных сёлах уже безопасно и можно возвращаться домой.

Городок Бинан затерялся где-то в сирийских песках. Растительности здесь нет. Однако под палящим солнцем хорошо растут некоторые овощи. Огород - источник пропитания Хусейна Аш-Шальха. Мужчина вместе с десятью детьми только что вернулся в родной дом, передает "ТВ Центр".
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"Мы были вынуждены бежать в 2014 году. Тогда в Алеппо началась настоящая война. Боевики уничтожали города и посёлки. Не щадили никого. Наша маленькая деревня их не заинтересовала. Но все местные жители ушли. Было очень опасно", - рассказал он.

Хусейн - директор местной школы. В планах - восстановить медресе. Но пока нужно обустроить быт. Хорошо, дом не пострадал, радуется хозяин.

Камни местные жители перенесли сюда с поля и выложили вдоль домов. На поле они мешали работать. Кто бы мог подумать, что в военное время валуны станут стратегической защитой. Ведь за ними в прямом смысле - как за каменной стеной.

В годы войны провинцию Алеппо покинули шесть миллионов человек. Столицу региона ­ крупнейший индустриальный центр - боевики пытались стереть с лица земли. Не вышло. Сейчас в провинцию возвращаются беженцы. Уже больше миллиона человек. Некоторые нашли временное убежище за рубежом, у соседей - в Ливане, Иордании, Турции. Тем, кто вернулся, активно помогают местные власти. Сотрудники администрации лично приезжают в гости. Разговоры, конечно, о насущном.

Централизованного водоснабжения в Бинане пока нет. Махмуд на своём тракторе ежедневно и добровольно привозит людям воду. Общее количество беженцев, в том числе остающихся за рубежом, уточняют специалисты профильного координационного штаба, созданного по инициативе российского Министерства обороны. Кстати, в Сирии создаётся подобная структура. Совместными усилиями удастся оперативнее решить все вопросы, связанные со сложным процессом возвращения на родину тех, кто когда-то был вынужден её покинуть.

Павел Прокопенко, "ТВ Центр", провинция Алеппо, Сирия.

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