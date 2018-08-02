Минобороны рассекретило документы о создании ВДВ

Минобороны в четверг опубликовало исторические рассекреченные документы, рассказывающие о становлении и создании ВДВ.

2 августа в России отмечают один из главных армейских праздников – день ВДВ. В Приморье торжества уже в самом разгаре. Во Владивостоке прошел автопробег "Никто кроме нас", причем присоединиться к колонне могли все желающие. В Уссурийске все началось с традиционного десантирования парашютистов.

В Москве пройдет крестный ход по Ильинке до Красной площади, где состоится праздничный молебен. В программе также показательные выступления и марш курсантов и воспитанников кадетских клубов.

В четверг Министерство обороны рассекретило уникальные исторические документы о создании и становлении Воздушно-десантный сил. На сайте ведомства можно увидеть боевую летопись войск, появившихся за несколько дней до начала Великой Отечественной войны. Узнать состав частей, а также прочесть боевую характеристику легендарного командующего Василия Маргелова, в честь которого и появилось неофициальное название – войска дяди Васи.