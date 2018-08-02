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Минобороны рассекретило документы о создании ВДВ

08:00
  • четверг
  • 02 августа 2018

Минобороны в четверг опубликовало исторические рассекреченные документы, рассказывающие о становлении и создании ВДВ.

2 августа в России отмечают один из главных армейских праздников – день ВДВ. В Приморье торжества уже в самом разгаре. Во Владивостоке прошел автопробег "Никто кроме нас", причем присоединиться к колонне могли все желающие. В Уссурийске все началось с традиционного десантирования парашютистов.

В Москве пройдет крестный ход по Ильинке до Красной площади, где состоится праздничный молебен. В программе  также показательные выступления и марш курсантов и воспитанников кадетских клубов.

В четверг Министерство обороны рассекретило уникальные исторические документы о создании и становлении Воздушно-десантный сил. На сайте ведомства можно увидеть  боевую летопись войск, появившихся за несколько дней до начала Великой Отечественной войны. Узнать состав частей, а также прочесть боевую характеристику легендарного командующего Василия Маргелова, в честь которого и появилось неофициальное название – войска дяди Васи.

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