Алкоголь разрешат продавать в интернете

Минфин завершил разработку законопроекта о легализации продаж алкогольной продукции в Сети с 2019 года. Документ в правительство на одобрение внес первый вице-премьер, министр финансов Антон Силуанов.

Министерство финансов завершило разработку законопроекта о легализации продаж алкогольной продукции в интернете с 2019 года. Об этом пишет газета "Известия".

Первый вице-премьер, министр финансов Антон Силуанов внес этот документ в правительство на одобрение.

С 2019 года Минфин предложил допустить в Сети продажу пива, пивных напитков, сидра, медовухи, отечественных тихих и игристых вин. Торговлю спиртным в Сети предлагается осуществлять лишь в зоне egais.ru. При этом, в лицензии компании придется указывать доменное имя магазина в интернете.

По словам Силуанова, законопроект согласовали Минпромторг, Минкомсвязи, Минсельхоз и ФНС. При этом, с Минздравом и Роспотребнадзором Минфин подписал протоколы разногласий. Также ведомства указали, что законопроект противоречит госполитике по снижению масштабов злоупотребления алкоголем.