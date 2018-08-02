ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Алкоголь разрешат продавать в интернете

08:39
  • четверг
  • 02 августа 2018

Минфин завершил разработку законопроекта о легализации продаж алкогольной продукции в Сети с 2019 года. Документ в правительство на одобрение внес первый вице-премьер, министр финансов Антон Силуанов.

Министерство финансов завершило разработку законопроекта о легализации продаж алкогольной продукции в интернете с 2019 года. Об этом пишет газета "Известия".

Первый вице-премьер, министр финансов Антон Силуанов внес этот документ в правительство на одобрение.

С 2019 года Минфин предложил допустить в Сети продажу пива, пивных напитков, сидра, медовухи, отечественных тихих и игристых вин. Торговлю спиртным в Сети предлагается осуществлять лишь в зоне egais.ru. При этом, в лицензии компании придется указывать доменное имя магазина в интернете.

По словам Силуанова, законопроект согласовали Минпромторг, Минкомсвязи, Минсельхоз и ФНС. При этом, с Минздравом и Роспотребнадзором Минфин подписал протоколы разногласий. Также ведомства указали, что законопроект противоречит госполитике по снижению масштабов злоупотребления алкоголем.

Главное сегодня
Алкоголь на прилавке в магазине
Алкоголь на прилавке в магазине
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ

Copyright © 2007-2018 АО «ТВ Центр»

На сайте работает система коррекции ошибок.

Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.

Партнеры сайта :Рамблер

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Реклама на сайте +7 (495) 785-42-68
Реклама в эфире телеканала +7 (495) 785-41-31 reklama@tvc.ru
Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". Учредитель - АО "ТВ Центр". Главный редактор - Быстрицкая Ю. А. web@tvc.ru, 8 (495) 786-46-70. 16+. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.
﻿ Rambler's Top100