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В Словакии откроют первую Европейско-Крымскую торговую палату

08:47
  • четверг
  • 02 августа 2018

В Крым 1 августа прибыла словацкая делегация в составе 12 человек. Главным итогом деловых встреч первого дня стало подписание учредительного договора Европейско-Крымской торговой палаты для налаживания бизнес-сотрудничества между полуостровом и странами ЕС.

Власти России и Словакии договорились о создании Европейско-Крымской торговой палаты для налаживания бизнес-сотрудничества между полуостровом и странами ЕС. Об этом пишет газета "Известия".

1 августа в Крым прибыла словацкая делегация в составе 12 человек. Группу возглавил депутат парламента страны Петр Марчек. Визит продлится до 3 августа. Главным итогом деловых встреч первого дня оказалось подписание учредительного договора Европейско-Крымской торговой палаты.

Офис общественной организации будет расположен в Братиславе. Его зарегистрируют при министерстве внутренних дел Словакии, рассказали глава фонда "Крымконгресс" Рустам Муратов, словацкий депутат Петр Марчек, а также бизнесмен Роман Бушо. Они подписали учредительное соглашение.

Сопредседатель оргкомитета Ялтинского международного форума (ЯМЭФ) Андрей Назаров отметил, что создание подобных организаций может стать "воротами" в Евросоюз для крымских товаров.

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