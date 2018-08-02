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Лавров сообщил о запланированной до конца года встрече лидеров России и Китая

09:09
  • четверг
  • 02 августа 2018

Министр иностранных дел России Сергей Лавров сообщил, что до конца года между Россией и Китаем запланирован ряд встреч. В том числе, по словам министра, будут проведены переговоры лидеров стран Владимира Путина и Си Цзиньпина.

До конца года у России и Китая запланирован ряд двусторонних встреч, в том числе на высшем уровне. Об этом сообщил российский министр иностранных дел Сергей Лавров на встрече с китайским коллегой Ваном И.

"Целый ряд двусторонних встреч, в том числе на высшем уровне, предстоит до конца текущего года. Мы заинтересованы в том, чтобы и далее обеспечивать эффективность этих контактов, их результативность и всячески углублять двустороннюю внешнеполитическую координацию", - передает его слова "Интерфакс".

Лавров заявил, что рад новой возможности побеседовать и сопоставить оценки ситуации в мире, а также обсудить вопросы двусторонних отношений. Министр подчеркнул, что партнерство России и Китая развивается поступательно, и отметил важность визита Владимира Путина в Китай и последующей встречи глав государств на полях саммита БРИКС в ЮАР.

Ван И, в свою очередь, отметил "теплую и дружескую атмосферу", в которой прошла встреча российского президента и председателя КНР в Йоханнесбурге.

"У нас была очень хорошая атмосфера, что лишний раз свидетельствует о высоком уровне и важности всестороннего стратегического партнерства. А сегодня у нас очень хорошая возможность провести глубокую дискуссию и сверку часов", - сказал глава китайского МИД.

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