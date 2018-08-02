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На телах погибших журналистов в ЦАР не обнаружили следов пыток

09:21
  • четверг
  • 02 августа 2018

Врачи не обнаружили следов пыток на телах российских журналистов, которые погибли в ЦАР. Об этом рассказала официальный представитель МИД России Мария Захарова. По ее словам, зафиксированы только огнестрельные ранения.

Официальный представитель МИД России Мария Захарова сообщила, что врачи не обнаружили следов пыток на телах российских журналистов в Центральноафриканской республике (ЦАР). Об этом сообщает ТАСС.

"По данным, полученным от сотрудников посольства России в ЦАР, при первичном осмотре тел местные врачи не обнаружили следов пыток, только огнестрельные ранения", - сказала спикер министерства иностранных дел России.

До этого издание Palmares Centrafrique сообщило, что перед убийством российских журналистов в ЦАР похитили повстанцы. После этого они якобы подвергли похищенных допросу. При этом издание полагает, что к преступлению могут быть причастны мятежники из мусульманского повстанческого движения "Селека".

31 СМИ сообщили о найденных телах погибших российских журналистов рядом с брошенной и обстрелянной машиной в ЦАР на дороге к северу от города Сибут в префектуре Кемо. До этого МИД России подтвердил, что у них были найдены журналистские документы на имена Кирилла Радченко, Александра Расторгуева и Орхана Джемаля. Следственный комитет России возбудил уголовное дело.

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