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Фашисты боялись десантников как огня: рассекречены документы о создании ВДВ

11:48
  • четверг
  • 02 августа 2018

2 августа в России отмечают день Воздушно-десантных войск. С профессиональным праздником военнослужащих поздравил Владимир Путин. По случаю праздника Минобороны рассекретило уникальные исторические документы о создании и становлении ВДВ.

Пожелтевшие от времени фотографии. Напечатанные еще на машинках и исправленные перьевыми ручками донесения и рапорты. Теперь любой может узнать, как и когда в стране была образована крылатая пехота. Первый в этой летописи ВДВ основополагающий документ составлен Георгием Жуковым в канун Великой Отечественной и переданный на подпись Сталину. Жуков упорно добивался создания новых войск. Мобильных, оперативных и хорошо оснащенных. Ключевое назначение генерал указывает во втором пункте положения: "разработка новых методов и форм боевого применения Воздушно-десантных войск Красной Армии".

Эти новые методы необходимы, как воздух. В положении Жуков детально прописывает состав подразделений ВДВ и их вооружение. Все создается с нуля. И потому в графе из каких частей формируется, характерное примечание - формируется вновь. Журнал боевых операций, пожалуй, самый интересный раздел. Вот лишь несколько эпизодов. В 1942-ом в боях за город Двинск 201-ая и 10-ая десантные бригады в контратаках всего за три декабрьских дня уничтожили 47 танков, 140 машин, 7 самолетов фашистов. И разбили 5 пехотных полков. Упорство и ярость десантников приводит гитлеровцев в бешенство. И командование Вермахта выпускает специальный приказ: "..в синих пилотках и авиационной форме в плен никого не брать, а расстреливать."

Фашисты как огня боялись десантников и на передовой и в тылу, где заброшенные группы объединялись с партизанами и наносили урон не меньший, чем на фронтах. Крупнейший отряд в 1200 бойцов, сформировал командир гвардейской бригады. Его группа ударила в спину фашистам в дни форсирования красной армией Днепра.

Среди рассекреченных документов - фотографии и характеристики на офицеров, которые командовали десантными бригадами и батальонами. Среди них и тогда еще полковник, а после войны - генерал армии Василий Маргелов. Его считают основателем Воздушно-десантных войск. И потому сегодня крылатая пехота в память о прославленном военачальнике называет себя войсками дяди Васи. За успешные операции по освобождению Николаева, Херсона и Одессы Маргелов  представлен к званию Героя Советского Союза. А благодаря его участию  разработана новая форма для солдат и офицеров. В документах подробно о том, как и когда у десантников появились голубые береты и хорошо известный нарукавный шеврон.

Тимур Абдуллаев, "ТВ Центр".

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Рассекреченые документы о создании ВДВ
Рассекреченые документы о создании ВДВ
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Архивные кадры Второй мировой войны
Рассекреченые документы о создании ВДВ
Рассекреченые документы о создании ВДВ
Генерал армии Василий Маргелов
Генерал армии Василий Маргелов
Архивные кадры Второй мировой войны
Архивные кадры Второй мировой войны
Рассекреченые документы о создании ВДВ
Рассекреченые документы о создании ВДВ
Архивные кадры Второй мировой войны
Архивные кадры Второй мировой войны
Видеохронника Второй мировой войны
Видеохронника Второй мировой войны
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