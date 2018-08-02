Трамп ожидает новой встречи с Ким Чен Ыном

Президент США Дональд Трамп поблагодарил лидера КНДР Ким Чен Ына за сдержанное слово по вопросу переправки в Соединенные Штаты тел погибших во время Корейской войны американских солдат. Он также заявил, что ждет новой встречи с северокорейским лидером в ближайшее время.

Президент США Дональд Трамп ждет новой встречи с лидером КНДР Ким Чен Ыном. Об этом он написал на своей странице в Twitter.

Thank you to Chairman Kim Jong Un for keeping your word & starting the process of sending home the remains of our great and beloved missing fallen! I am not at all surprised that you took this kind action. Also, thank you for your nice letter - l look forward to seeing you soon! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 2 августа 2018 г.

"Спасибо вам, председатель Ким Чен Ын, за то, что сдержали слово и начали процесс переправки домой останков наших великих и любимых павших воинов. Я не удивлен, что вы приняли это решение. Также спасибо вам за ваше приятное письмо. С нетерпением жду нашей встречи в ближайшее время", - говорится в сообщении.

Трамп и Ким Чен Ын договорились о передаче останков американских солдат, погибших в ходе Корейской войны, во время встречи в Сингапуре в июне. В конце июля северокорейские власти начали работу по передаче останков.