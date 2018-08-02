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Трамп ожидает новой встречи с Ким Чен Ыном

09:49
  • четверг
  • 02 августа 2018

Президент США Дональд Трамп поблагодарил лидера КНДР Ким Чен Ына за сдержанное слово по вопросу переправки в Соединенные Штаты тел погибших во время Корейской войны американских солдат. Он также заявил, что ждет новой встречи с северокорейским лидером в ближайшее время.

Президент США Дональд Трамп ждет новой встречи с лидером КНДР Ким Чен Ыном. Об этом он написал на своей странице в Twitter. 

"Спасибо вам, председатель Ким Чен Ын, за то, что сдержали слово и начали процесс переправки домой останков наших великих и любимых павших воинов. Я не удивлен, что вы приняли это решение. Также спасибо вам за ваше приятное письмо. С нетерпением жду нашей встречи в ближайшее время", - говорится в сообщении.

Трамп и Ким Чен Ын договорились о передаче останков американских солдат, погибших в ходе Корейской войны, во время встречи в Сингапуре в июне. В конце июля северокорейские власти начали работу по передаче останков. 

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