Собянин открыл железнодорожную платформу ТПУ "Окружная"

Завершается строительство одного из крупнейших столичных транспортно-пересадочных узлов. Мэр Москвы Сергей Собянин в четверг открыл железнодорожную платформу ТПУ "Окружная".

Остановку на Савеловском направлении железной дороги связали с одноименной станцией метро и платформой Московского центрального кольца. С открытием пересадочного узла значительно снизится нагрузка на соседние станции Тимирязевской линии. Улучшится сообщение сразу между несколькими районами города. А в дальнейшем это пересадочный узел свяжут с Северо-Восточной хордой.