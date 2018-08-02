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Собянин открыл железнодорожную платформу ТПУ "Окружная"

12:16
  • четверг
  • 02 августа 2018

Завершается строительство одного из крупнейших столичных транспортно-пересадочных узлов. Мэр Москвы Сергей Собянин в четверг открыл железнодорожную платформу ТПУ "Окружная".

Остановку на Савеловском направлении железной дороги связали с одноименной станцией метро и платформой Московского центрального кольца. С открытием пересадочного узла значительно снизится нагрузка на соседние станции Тимирязевской линии. Улучшится сообщение сразу между несколькими районами города. А в дальнейшем это пересадочный узел свяжут с Северо-Восточной хордой.

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