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Заплатил за однофамильца: что делать, если с вас взыскали чужие долги

12:25
  • четверг
  • 02 августа 2018

Списание средств с банковских карт и проблемы при въезде заграницу. В таких ситуациях оказываются сотни россиян из-за ошибочного взыскания долгов со стороны судебных приставов. Причина - однофамильцы-неплательщики. Избежать подобных ситуаций помогут новые поправки в закон.

Звонком из банка с невероятным кредитным предложением, да еще и по спеццене сейчас удивить кого-то просто невозможно. А вот когда предлагают кредит не получить, а оплатить, да еще и за несуществующую покупку - возмущает. Максим Кочетов был в недоумении, сумма-то не маленькая - 87 тысяч рублей - и потратил он все якобы на какую-то бытовую технику. Разговор с приставом вроде как расставил все по местам - произошла ошибка. Однако позже почему-то деньги с карты начали стремительно улетучиваться, передает "ТВ Центр".

При этом совпадали паспортные данные: фамилия, имя и отчество и дата рождения. А вот в остальном - полнейшая неразбериха. Фотография, стиль оформления паспорта и даже организация, которая выдавала документ, разные. Приставов это не смутило - историй, где в данных отличаются какие-то пункты, очень много. Часто от таких ошибок страдают однофамильцы даже из разных регионов. Система выдает, что долг висит на человеке - ему и выплачивать.

В отделе безопасности банка Максиму сказали, что на той торговой точке было оформлено 10 таких кредитов. По закону судебному приставу достаточно только фамилии, имени, отчества и даты рождения, чтобы начать процедуру взимания долгов. С 31 июля заработали поправки к этому закону - теперь к протоколу о правонарушении пристав обязан приложить дополнительные данные должника. К примеру, ИНН или СНИЛС. А вот если за мифические покупки требуют вполне реальные деньги, нужно срочно обращаться в полицию.

"Чтобы не оказаться в такой ситуации, необходимо себя проверять на официальном сайте "банк данных", либо просматривать себя через госуслуги. Если вы обнаружили себя в должниках, то необходимо обратиться в службу судебных приставов для урегулирования данного вопроса и уточнения: что за задолженность у него образовалась и перед кем", - отметила начальник Ленинского района отдела судебных приставов Иркутска Галина Бида.

Вернут ли Максиму списанные средства, пока неясно. В отделении банка рассказали, что сейчас по факту ведется внутренняя проверка.

Александра Сергомасова, "ТВ Центр".

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Пострадавший однофамильц
Пострадавший однофамильц
Федеральная служба судебных приставов около квартиры должника
Федеральная служба судебных приставов около квартиры должника
Банк
Банк
Пострадавший однофамильц
Пострадавший однофамильц
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