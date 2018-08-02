Фура протаранила стелу на въезде в Новокузнецк

В Кемеровской области выясняют обстоятельства крупного ДТП, которое произошло 2 августа. Водитель фуры врезался в установленную на въезде в Новокузнецк стелу и погиб.

В Новокузнецке полиция выясняет обстоятельства ДТП, произошедшего этим утром. Фура на огромной скорости врезалась в стелу с названием города, передает "ТВ Центр". Видеокамера запечатлела момент аварии. В результате сильнейшего столкновения кабина машины оказалась полностью смята. Водитель грузовика погиб. По предварительным данным, мужчина не справился с управлением.