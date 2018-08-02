МЧС сообщило о жаре до 32 градусов в Москве

В четверг в Москве ожидается жара с температурой воздуха до 32 градусов. МЧС рекомендует избегать перегрева на солнце, носить одежду светлых тонов и головной убор и пить больше воды.

В Москве 2 августа температура воздуха поднимется до 32 градусов. Об этом сообщает "Газета.Ru" со ссылкой на пресс-службу ГУ МЧС России по столице.

В связи погодными условиями МЧС рекомендует быть осторожными и внимательными, избегать перегрева на солнце, носить одежду светлых тонов и головной убор. Также рекомендуется пить больше воды.

Кроме того, центр погоды "Фобос" сообщил о том, что в столице в четверг ожидается небольшая облачность, без осадков.