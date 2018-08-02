Турция пообещала США ответить на введение санкций

США в очередной раз применяет санкции, на этот раз против Турции. Излюбленное средство Вашингтона для решения межгосударственных споров ввели в отношении турецких глав Минюста и МВД. Всему виной отказ Анкары отпускать американского пастора, обвиняемого в шпионаже, связях с террористами и попытке госпереворота в 2016 году.

"Предполагаемые активы заморожены, имущество - арестовано, а самим министрам запрещен въезд в США" - обычная формулировка для современной американской дипломатии едва ли не впервые используется против высокопоставленных чиновников страны-союзника по НАТО.

Под санкциями теперь глава МВД Турции Сулейман Сойлу и министр юстиции Абдулхамит Гюль. Анкара готовит ответный удар. "Несомненно, что это решение является неуважительным вмешательством в нашу правовую систему и противоречит нашим отношениям с Соединёнными Штатами. Такая агрессивная позиция, которая не служит чьим-либо интересам, незамедлительно получит ответ", - сообщили власти страны.

Поводом для введения персональных санкций стал арест турецкими властями американского пастора Эндрю Брансона. Произошло это еще два года назад. Ему предъявили обвинения в терроризме и шпионаже. По мнению Анкары, Брансон сотрудничал Фетхуллахом Гюлленом - предполагаемым организатором несостоявшегося военного переворота в июле 2016 года.

"Президент внимательно следит за ситуацией вокруг ареста пастора Эндрю Брансона в Турции. Мы не обнаружили никаких доказательств того, что он совершил что-то противозаконное, и считаем, что пастор является жертвой несправедливого интереса турецкого правительства", - заявила официальный представитель Белого дома Сара Сандерс.

Отношения Вашингтона и Анкары и так нельзя назвать теплыми. Слишком уж много разногласий по тем же сирийским курдам, иранской ядерной сделке, и покупкой Турции российских зенитных ракетных систем С-400. На кону членство в НАТО, уверены политологи. А нужен ли такой альянс вообще? Все чаще слышится в кулуарах. Впрочем, в Вашингтоне сейчас заняты делами внутриполитическими. "Охота на ведьм" в самом разгаре. Промежуточные выборы только через 3 месяца, а в них якобы уже пытаются вмешаться. Социальные сети блокирует подозрительные аккаунты. Таких насчитали 32. Тогда как пользователей несколько миллиардов.

От мнимых российских кибератак американцы будут защищать и Украину. Сенат США согласовал военный бюджет. 250 миллионов долларов направят Киеву. Транши уже традиционные. Только вот на что действительно идут эти деньги? Вопрос, которым все чаще задаются американские налогоплательщики.

Матвей Шестаков, "ТВ Центр".