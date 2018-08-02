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Лавров провел встречи с главами МИД Китая и Филиппин

10:46
  • четверг
  • 02 августа 2018

Министр иностранных дел России Сергей Лавров провел встречи с главой МИД Китая Ван И, а также руководителем внешнеполитического ведомства Филиппин Аланом Каетано. С китайским коллегой Лавров обсудил развитие ситуации вокруг Корейского полуострова. В разговоре с филиппинским министром стороны высказались за наращивание двустороннего политического диалога.

Глава МИД России Сергей Лавров провел встречу с коллегой из КНР, членом Государственного совета Китая Ван И. Об этом говорится на сайте российского внешнеполитического ведомства.

"Проведен обмен мнениями по вопросам двусторонних отношений, а также взаимодействия в рамках асеаноцентричных механизмов. Министры обсудили развитие ситуации вокруг Корейского полуострова", - отметили на Смоленской площади.

Кроме того, "на полях" мероприятий по линии АСЕАН в Сингапуре Лавров провел встречу с Министром иностранных дел Филиппин Аланом Каетано.

"Стороны высказались за наращивание двустороннего политического диалога, активизацию торгово-экономических и гуманитарных связей, а также укрепление взаимодействия в международных делах", - подчеркнули в МИД.

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