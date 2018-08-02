В период ЧМ-2018 в Москве зафиксировали в 2 раза меньше преступлений, чем обычно

​Московская полиция выявила в два раза меньше преступлений в период проведения чемпионата мира по футболу по сравнению с другими месяцами. Было зарегистрировано 8937 преступлений.

В Москве полиция выявила в два раза меньше преступлений в период проведения чемпионата мира по футболу по сравнению с другими месяцами. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на материалы по итогам работы ГУ МВД России по столице в первом полугодии 2018 года.

"В период проведения чемпионата мира по футболу в Москве зарегистрировано 8937 преступлений, что почти наполовину меньше, чем в обычные месяцы", - говорится в сообщении.

Также в полиции отметили, что почти все преступления, совершенные в период чемпионата мира, раскрыты. Задержан 341 преступник, который находился в розыске. На территории Москвы было изъято 76 единиц травматического и охотничьего оружия. Нарушений общественного порядка, в том числе столкновений болельщиков, не допущено, рассказали в ГУ МВД.