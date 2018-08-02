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Автобус с российскими туристами врезался в столб в Белоруссии из-за уснувшего водителя

12:04
  • четверг
  • 02 августа 2018

Автобус с туристами из России, Украины и Молдавии врезался в столб и перевернулся в Белоруссии. Как сообщили в пресс-службе УВД Витебского исполкома, 12 человек были доставлены в больницу, восемь из них были отпущены после осмотра. Медики сообщили, что никто из пострадавших не получил серьезных травм и не нуждается в госпитализации.

В Белоруссии врезался в столб и перевернулся автобус с туристами из России, Украины и Молдавии. Об этом сообщили в пресс-службе УВД Витебского облисполкома. 

Авария произошла около 4:30 утра на 186-м километре трассы М8 в Оршанском районе Витебской области. Автобус следовал из Киева в Таллин.  

"По предварительной информации, водитель уснул за рулем и на 186-м км автодороги М8 возле деревни Светочевка наехал на световую опору, после чего автобус опрокинулся на бок в кювет по ходу движения. Для оценки физического состояния в больницу были доставлены 12 человек", - сообщили в УВД.

По данным ведомства, никто из пострадавших не получил серьезных травм и не нуждается в госпитализации. Восемь человек уже осмотрели врачи и отпустили. Всего в автобусе находились 53 человека. Сотрудники милиции и МЧС организовали доставку пассажиров в гостиницу, в ближайшее время за ними приедет резервный автобус.

"В ближайшие часы в Оршу из Лиды приедет резервный автобус, на котором туристы продолжат поездку в сопровождении ГАИ. При изучении тахографа было установлено, что пересменка водителей должна была состояться в 5:00 часов", - отметили в областном УВД. 

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