Арестован девятый фигурант дела о пытках в ярославской колонии

В Ярославле Заволжский районный суд арестовал на два месяца фигуранта дела об избиении заключенного в ярославской колонии №1. Это младший инспектор группы надзора Алексей Андреев.

Заволжский районный суд Ярославля заключил под стражу на два месяца фигуранта дела об избиении в ярославской колонии №1 - младшего инспектора группы надзора Алексея Андреева. Об этом сообщает ТАСС.

Ранее по делу о пытках в ярославской колонии были задержаны восемь человек. Семеро из них арестованы. Восьмой был отпущен под домашний арест.

Кроме того, следствие задержало еще четырех сотрудников колонии №1 по подозрению в избиении заключенного Евгения Макарова.

Ранее Федеральная служба исполнения наказаний (ФСИН) оказалась в центре скандала после того, как СМИ опубликовали видеозапись, на которой сотрудники ярославской колонии №1 избивают заключенного Евгения Макарова.