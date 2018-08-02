ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Войска Сирии при помощи ВКС России разгромили ИГ в трех провинциях

13:00
  • четверг
  • 02 августа 2018

Правительственные войска Сирии при поддержке ВКС России установили контроль над территориями провинций Эс-Сувейда, Дераа и Эль-Кунейтра. По словам начальника Главного оперативного управления Генштаба ВС России Сергея Рудского, увеличивается число боевиков ИГ на подконтрольной США территории Сирии в районе Эт-Танфа.

Дамаск при поддержке ВКС России установил контроль над территориями провинций Эс-Сувейда, Дераа и Эль-Кунейтра. Об этом заявил начальник Главного оперативного управления Генштаба ВС России генерал-полковник Сергей Рудской, передает ТАСС.

"В ходе операции сирийские вооруженные силы при поддержке ВКС России полностью уничтожили бандформирования ИГ и "Джебхат ан-Нусры" (организации запрещены на территории России, - прим. ред.) и установили контроль над территорией провинций Эс-Сувейда, Дераа и Эль-Кунейтра", — сказал он.

Кроме того, близ зоны Эт-Танф в Сирии, контролируемой военными США, нарастает численность боевиков ИГ, передает РИА Новости.

"В районах, прилегающих к зоне Эт-Танф, контролируемой американскими военнослужащими, отмечается увеличение групп боевиков ИГ, которые совершают террористические акты в населенных пунктах провинций Эс-Сувейда и Риф-Дамаск, а также пытаются организовать вылазки в направлении Пальмиры и Дейр-эз-Зора", - сказал Рудской.

По его словам, российская авиация и сирийские правительственные войска их своевременно выявляют и уничтожают.

Кроме того, незаконные вооруженные формирования на юге Сирии добровольно сдали более 650 единиц вооружения и военной техники.

"В общей сложности незаконными вооруженными формированиями добровольно сдано более 650 единиц вооружения и военной техники, в том числе 39 танков, 28 боевых машин пехоты и бронетранспортеров, 10 зенитных самоходных установок "Шилка", 35 зенитных орудий, 17 реактивных систем залпового огня, 60 минометов, 23 пусковые установки противотанковых ракет", - сообщил Рудской в ходе брифинга.

Также полностью восстановлен контроль над сирийско-иорданской границей.

Новости по теме
Военные действия в Сирии
Военные действия в Сирии
Сергей Рудской
Сергей Рудской
Бойцы армии Сирии
Бойцы армии Сирии
Военнослужащие армии Сирии поднимают флаг
Военнослужащие армии Сирии поднимают флаг
Военная техника армии Сирии
Военная техника армии Сирии
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ

Copyright © 2007-2018 АО «ТВ Центр»

На сайте работает система коррекции ошибок.

Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.

Партнеры сайта :Рамблер

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Реклама на сайте +7 (495) 785-42-68
Реклама в эфире телеканала +7 (495) 785-41-31 reklama@tvc.ru
Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". Учредитель - АО "ТВ Центр". Главный редактор - Быстрицкая Ю. А. web@tvc.ru, 8 (495) 786-46-70. 16+. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.
﻿ Rambler's Top100