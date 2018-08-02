Войска Сирии при помощи ВКС России разгромили ИГ в трех провинциях

Правительственные войска Сирии при поддержке ВКС России установили контроль над территориями провинций Эс-Сувейда, Дераа и Эль-Кунейтра. По словам начальника Главного оперативного управления Генштаба ВС России Сергея Рудского, увеличивается число боевиков ИГ на подконтрольной США территории Сирии в районе Эт-Танфа.

Дамаск при поддержке ВКС России установил контроль над территориями провинций Эс-Сувейда, Дераа и Эль-Кунейтра. Об этом заявил начальник Главного оперативного управления Генштаба ВС России генерал-полковник Сергей Рудской, передает ТАСС.

"В ходе операции сирийские вооруженные силы при поддержке ВКС России полностью уничтожили бандформирования ИГ и "Джебхат ан-Нусры" (организации запрещены на территории России, - прим. ред.) и установили контроль над территорией провинций Эс-Сувейда, Дераа и Эль-Кунейтра", — сказал он.

Кроме того, близ зоны Эт-Танф в Сирии, контролируемой военными США, нарастает численность боевиков ИГ, передает РИА Новости.

"В районах, прилегающих к зоне Эт-Танф, контролируемой американскими военнослужащими, отмечается увеличение групп боевиков ИГ, которые совершают террористические акты в населенных пунктах провинций Эс-Сувейда и Риф-Дамаск, а также пытаются организовать вылазки в направлении Пальмиры и Дейр-эз-Зора", - сказал Рудской.

По его словам, российская авиация и сирийские правительственные войска их своевременно выявляют и уничтожают.

Кроме того, незаконные вооруженные формирования на юге Сирии добровольно сдали более 650 единиц вооружения и военной техники.

"В общей сложности незаконными вооруженными формированиями добровольно сдано более 650 единиц вооружения и военной техники, в том числе 39 танков, 28 боевых машин пехоты и бронетранспортеров, 10 зенитных самоходных установок "Шилка", 35 зенитных орудий, 17 реактивных систем залпового огня, 60 минометов, 23 пусковые установки противотанковых ракет", - сообщил Рудской в ходе брифинга.

Также полностью восстановлен контроль над сирийско-иорданской границей.