Собянин открыл новую железнодорожную платформу "Окружная" в Москве

Пригородные электрички становятся ближе к Московскому центральному кольцу. На Савёловском направлении открылась платформа "Окружная". Её построили заново и теперь пассажиры смогут делать пересадку за несколько минут. Сейчас работа по передвижению платформ ближе к МЦК идёт на 6 направлениях. На обновлённой станции в четверг побывал Сергей Собянин.

Самосвалы вывозят рельсы и шпалы. Рабочие разбирают перила и столбы освещения. От старой платформы "Окружная" Савеловского направления железной дороги остались только камни, передает "ТВ Центр".

Железнодорожные пути перенесли на десять метров в сторону, а платформу передвинули ближе к станции Московского центрального кольца. Их свяжут между собой. Это станет началом создания одного из самых крупных пересадочных узлов Москвы.

Новую платформу проинспектировал мэр Москвы Сергей Собянин. "Мало строить линейные объекты, нужно чтобы они были интегрированы друг с другом. Сегодня, чтобы перейти с Савеловского направления на МЦК, порядка 300 метров нужно пройти. В непогоду это, конечно, не комфортная история. Сейчас построен новый транспортно-пересадочный узел, в котором это расстояние уменьшено в 5 раз. На второй стадии будет построен северный выход метро "Окружная". И таким образом здесь будет три вида транспорта. МЦК, МЦД, и метро", - рассказал он.

Пересадочный узел будут трёхуровневый. Под землёй метро. Здесь появится дополнительный вестибюль станции "Окружная". На земле МЦК. Уже строят переходы и лестничные пролеты. Над землёй - радиальное направление Московской железной дороги.

Жители Дмитрова, Лобни, Долгопрудного и многих других городов этого направления благодаря ТПУ "Окружная" почти в 2 раза сократят время в пути. Довольны и местные жители.

Жильцы соседних домов попросили мэра включить в проект ТПУ шумозащитные экраны. И, конечно, не упустили возможности сделать совместное фото. Сергей Собянин в свою очередь пообещал строго соблюдать сроки строительства.

Прилегающую территорию благоустроят. Усовершенствуют дорожную сеть так, чтобы общественный транспорт чувствовал себя здесь свободно. Пересадочный узел "Окружая" увяжут с Северо-Западной хордой.

Виктор Прокушев, "ТВ Центр".