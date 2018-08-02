В "Аптекарском огороде" расцвела орхидея-бык. Такое название она получила из-за двух выростов на цветке, напоминающих рога.

Редкая орхидея-бык расцвела в Ботаническом саду МГУ "Аптекарский огород". Такое необычное название растение получило из-за роговидных выростов на губе цветка, передает "ТВ Центр".

Правда, в официальной научной классификации упоминается другое животное - Стангопея тигровая. Поскольку на цветке имеются не только рога, но и пурпурно-коричневые пятнышки и полоски на жёлтом фоне. В природе эта орхидея растёт в Мексике на высоте 600 метров. И цветёт только две недели в году, распространяя сильный аромат ванили.