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В "Аптекарском огороде" расцвела орхидея-бык

15:18
  • четверг
  • 02 августа 2018

В "Аптекарском огороде" расцвела орхидея-бык. Такое название она получила из-за двух выростов на цветке, напоминающих рога.

Редкая орхидея-бык расцвела в Ботаническом саду МГУ "Аптекарский огород". Такое необычное название растение получило из-за роговидных выростов на губе цветка, передает "ТВ Центр".

Правда, в официальной научной классификации упоминается другое животное - Стангопея тигровая. Поскольку на цветке имеются не только рога, но и пурпурно-коричневые пятнышки и полоски на жёлтом фоне. В природе эта орхидея растёт в Мексике на высоте 600 метров. И цветёт только две недели в году, распространяя  сильный аромат ванили.

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Орхидея-бык
Орхидея-бык
Орхидея-бык
Орхидея-бык
Орхидея-бык
Орхидея-бык
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