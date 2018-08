Пользователи соцсетей высмеяли садоводческие навыки Меланьи Трамп

Американские пользователи соцсетей высмеяли первую леди США Меланью Трамп за ее навыки садовой работы. Об этом сообщил портал "МИР24".

Поводом для насмешек послужило фото, которое было сделано еще в сентябре прошлого года в саду Белого дома. На этой неделе картинка стала вирусной.

Пользователям соцсетей не понравилось то, что фото выглядит явно постановочным: от неестественной позы первой леди до дорогой рубашки и новых кед на первой леди.

these look exactly like my workout soles. because i work out as much as this chick gardens pic.twitter.com/s2mwLKRK7b