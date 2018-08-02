Пользователи соцсетей высмеяли садоводческие навыки Меланьи Трамп

Американские пользователи соцсетей высмеяли первую леди США Меланью Трамп за ее навыки работы в саду. Поводом послужило фото годичной давности.

Американские пользователи соцсетей высмеяли первую леди США Меланью Трамп за ее навыки садовой работы. Об этом сообщил портал "МИР24".

Поводом для насмешек послужило фото, которое было сделано еще в сентябре прошлого года в саду Белого дома. На этой неделе картинка стала вирусной.

Пользователям соцсетей не понравилось то, что фото выглядит явно постановочным: от неестественной позы первой леди до дорогой рубашки и новых кед на первой леди.

these look exactly like my workout soles. because i work out as much as this chick gardens pic.twitter.com/s2mwLKRK7b — christine teigen (@chrissyteigen) 31 июля 2018 г.

"Эти подошвы выглядят в точности, как мои тренировочные. Потому что я тренируюсь столько же, сколько эта девчонка работает в саду", - написала модель и телеведущая Кристин Тейген.

Свою роль мог сыграть и контраст между предыдущей и нынешней первыми леди. Мишель Обама во время правления своего супруга разбила огород на небольшом участке земли в саду Белого дома. Там она выращивала экологически чистые овощи, из-за чего ее сравнивали с Элеонорой Рузвельт, которая также выращивала овощи на своем участке во времена Великой депрессии.