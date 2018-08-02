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В Москве иномарку должника арестовали за долги

15:10
  • четверг
  • 02 августа 2018

В четверг в центре Москвы арестовывали автомобиль Toyota Land Cruiser. Владелец давно не оплачивал штрафы.

Хозяин автомобиля Toyota Land Cruiser должен порядка 300 тысяч рублей, из них больше 80 тысяч - это неоплаченная парковка. В итоге в четверг судебные приставы вместе с представителями "МосПаркинга" опечатали машину и отправили её на штрафстоянку, передает "ТВ Центр".

Всё сделали рано утром, чтобы водитель не успел уехать по делам. Теперь получить назад внедорожник можно только после оплаты полностью всей суммы задолженности. Впрочем, для нарушителя это сюрпризом не станет, для него это далеко не первый подобный случай.

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"МосПаркинг" опечатывают машину
"МосПаркинг" опечатывают машину
"МосПаркинг" опечатывают машину
"МосПаркинг" опечатывают машину
"МосПаркинг" опечатывают машину
"МосПаркинг" опечатывают машину
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