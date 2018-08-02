СК возбудил дело после отравления пассажиров теплохода в Ленобласти

Уголовное дело возбуждено по факту отравления более 100 пассажиров и членов экипажа теплохода "Лунная соната" в Ленинградской области. Директор ресторана на борту судна задержан.

Следственный комитет России возбудил уголовное дело после отравления более 100 пассажиров теплохода "Лунная соната" в Ленинградской области. Об этом сообщает Газета.ru со ссылкой на СКР.

"Данный факт [отравление] дает основания полагать, что пищевое отравление наступило в результате оказания услуг общественного питания, не отвечающих требованиям безопасности для жизни и здоровья потребителей", — говорится в заявлении ведомства.

Инцидент произошел 1 августа на теплоходе "Лунная соната". Не менее 100 пассажиров и трех членов экипажа пожаловались на пищевое отравление. Всего на борту находились 270 пассажиров и 120 членов экипажа. Директор ресторана задержан.