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СК возбудил дело после отравления пассажиров теплохода в Ленобласти

13:28
  • четверг
  • 02 августа 2018

Уголовное дело возбуждено по факту отравления более 100 пассажиров и членов экипажа теплохода "Лунная соната" в Ленинградской области. Директор ресторана на борту судна задержан.

Следственный комитет России возбудил уголовное дело после отравления более 100 пассажиров теплохода "Лунная соната" в Ленинградской области. Об этом сообщает Газета.ru со ссылкой на СКР.

"Данный факт [отравление] дает основания полагать, что пищевое отравление наступило в результате оказания услуг общественного питания, не отвечающих требованиям безопасности для жизни и здоровья потребителей", — говорится в заявлении ведомства.

Инцидент произошел 1 августа на теплоходе "Лунная соната". Не менее 100 пассажиров и трех членов экипажа пожаловались на пищевое отравление. Всего на борту находились 270 пассажиров и 120 членов экипажа. Директор ресторана задержан.

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