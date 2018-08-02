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Лаврова рассмешили опасения США из-за российских мемов в Сети

13:52
  • четверг
  • 02 августа 2018

Министр иностранных дел России Сергей Лавров прокомментировал выводы доклада комитета сената США по разведке. В нем говорилось, что Москва могла повлиять на выборную кампанию в Соединенных Штатах 2016 года с помощью мемов в соцсетях. По его словам, это "просто смешно".

Глава МИД России Сергей Лавров назвал смешными выводы доклада комитета сената США по разведке. В нем, в частности, говорится о влиянии Москвы на выборную кампанию США 2016 года с помощью мемов в сети Facebook.

"Мне просто смешно, когда я слышу, что смешными картинками пытаются подорвать американскую демократию. Это, по-моему, уже проявление какой-то запредельной паранойи, и несолидно для американских законодателей раздувать подобные сенсации из ничего на пустом месте. Не мы выдумывали социальные сети, не мы настаивали на том, чтобы они были открыты для любого желающего. Вот желающих находится слишком много", - сказал Лавров на брифинге, передает РИА Новости.

Говоря о возвращении сирийских беженцев в САР, Лавров подчеркнул, что Вашингтон сдержанно относится к этой задаче, передает ТАСС.

По его словам, "США весьма и весьма сдержанно относятся к задаче восстановить инфраструктуру, необходимую для того, чтобы люди стали возвращаться в свои дома".

"США, как и ЕС, готовы сейчас заниматься только поставками гуманитарных товаров первой необходимости. А все остальное, что связано с восстановлением инфраструктуры, экономики, в целом народного хозяйства, - это, дескать, должно подождать, они не говорят "пока не сменится режим", они говорят "пока не будет начат процесс политического перехода". Явно имея в виду переход от нынешних форм руководства страной к неким другим, которые будут более приемлемы для тех, кто критикует сирийское правительство", - отметил Лавров.

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