ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Сотрудник ЦНИИмаш не имел доступа к секретным данным 20 лет

14:06
  • четверг
  • 02 августа 2018

Адвокат обвиняемого в государственной измене сотрудника ЦНИИмаш Виктора Кудрявцева заявил, что его подзащитный не имел доступа к секретной информации более 20 лет. По словам Евгения Смирнова, Кудрявцев не дает показания, так как не понимает, в чем его обвиняют.

Сотрудник ЦНИИмаш Виктор Кудрявцев не имел доступа к секретным данным более 20 лет. Об этом заявил его адвокат Евгений Смирнов, пишет ТАСС. По словам защитника, Кудрявцев на дает показания, поскольку не понимает, в чем его обвиняют.

"Мой подзащитный не имел доступа к секретным сведениям больше 20 лет - с 90-х годов. В новом тысячелетии с секретными данными он не работал", - заверил Смирнов, добавив, что Кудрявцева обвиняют в госизмене в период с 2012 по 2013 годы.

74-летний Виктор Кудрявцев был арестован 19 июля. Свою вину он не признает. Как рассказал его сын, ученый изучал влияние турбулентности на движение ракет, однако у него был самый низкий уровень допуска к секретной информации.

Кудрявцева обвиняют в передаче секретных данных одной из стран НАТО. Ранее адвокат говорил, что речь идет о бельгийском институте гидродинамики. При этом, утверждает Евгений Смирнов, у ЦНИИмаш с этой научной организацией было заключено соглашение о сотрудничестве.

Главное сегодня
Центральный научно-исследовательский институт машиностроения в Королеве (ЦНИИМАШ)
Центральный научно-исследовательский институт машиностроения в Королеве (ЦНИИМАШ)
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ

Copyright © 2007-2018 АО «ТВ Центр»

На сайте работает система коррекции ошибок.

Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.

Партнеры сайта :Рамблер

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Реклама на сайте +7 (495) 785-42-68
Реклама в эфире телеканала +7 (495) 785-41-31 reklama@tvc.ru
Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". Учредитель - АО "ТВ Центр". Главный редактор - Быстрицкая Ю. А. web@tvc.ru, 8 (495) 786-46-70. 16+. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.
﻿ Rambler's Top100