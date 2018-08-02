Сотрудник ЦНИИмаш не имел доступа к секретным данным 20 лет

Адвокат обвиняемого в государственной измене сотрудника ЦНИИмаш Виктора Кудрявцева заявил, что его подзащитный не имел доступа к секретной информации более 20 лет. По словам Евгения Смирнова, Кудрявцев не дает показания, так как не понимает, в чем его обвиняют.

Сотрудник ЦНИИмаш Виктор Кудрявцев не имел доступа к секретным данным более 20 лет. Об этом заявил его адвокат Евгений Смирнов, пишет ТАСС. По словам защитника, Кудрявцев на дает показания, поскольку не понимает, в чем его обвиняют.

"Мой подзащитный не имел доступа к секретным сведениям больше 20 лет - с 90-х годов. В новом тысячелетии с секретными данными он не работал", - заверил Смирнов, добавив, что Кудрявцева обвиняют в госизмене в период с 2012 по 2013 годы.

74-летний Виктор Кудрявцев был арестован 19 июля. Свою вину он не признает. Как рассказал его сын, ученый изучал влияние турбулентности на движение ракет, однако у него был самый низкий уровень допуска к секретной информации.

Кудрявцева обвиняют в передаче секретных данных одной из стран НАТО. Ранее адвокат говорил, что речь идет о бельгийском институте гидродинамики. При этом, утверждает Евгений Смирнов, у ЦНИИмаш с этой научной организацией было заключено соглашение о сотрудничестве.