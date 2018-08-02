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Смолов рассказал о своей аварии в Краснодаре

14:35
  • четверг
  • 02 августа 2018

Как пишут СМИ со ссылкой на источник в правоохранительных органах, футболист сборной России Федор Смолов признал, что находился за рулем BMW M5 First Edition в момент ДТП в Краснодаре. Ему грозит административное наказание. Пострадавших в результате инцидента нет.

Источник в правоохранительных органах Краснодарского края поделился подробностями дорожно-транспортного происшествия с участием нападающего сборной России и местного клуба Федора Смолова, которые в ходе опроса озвучил сам футболист. Об этом пишет "Интерфакс".

"Футболист признал, что в момент аварии находился за рулем автомобиля BMW, но из-за плохого самочувствия потерял контроль над транспортным средством", - сказал источник, добавив при этом, что Смолову грозит административное наказание.

Вместе с тем в пресс-службе главного управления Министерства внутренних дел по Краснодарскому краю подтвердили, что виновник аварии установлен, однако имени его не раскрыли.

Ранее в СМИ писали, что Смолов попал в ДТП в Краснодаре, находясь за рулем BMW M5 First Edition стоимостью около девяти миллионов рублей. Пострадавших в результате инцидента не было. Администрация Краснодара оценила нанесенный городу ущерб в 60 тысяч рублей.

За "Краснодар" Смолов играет с 2015 года. В составе этой команды нападающий дважды становился лучшим бомбардиром чемпионата России. Всего в официальных матчах за краснодарский клуб Смолов забил 53 гола и отдал 15 голевых передач. Он также выступал в составе национальной сборной на домашнем Чемпионате мира 2018 года.

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