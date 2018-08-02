ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

По делу о пытках заключенного арестован инспектор ярославской колонии

14:36
  • четверг
  • 02 августа 2018

В Ярославле Заволжский районный суд заключил под стражу двенадцатого фигуранта дела об избиении заключенного в ярославской колонии №1. Это инспектор группы надзора отдела безопасности Александр Морозов. Ранее в четверг были арестованы еще трое фигурантов этого дела.

Заволжский районный суд Ярославля заключил под стражу инспектора группы надзора отдела безопасности ярославской колонии №1 Александра Морозова. Он стал двенадцатым фигурантом дела об избиении заключенного, передает ТАСС.

Срок ареста - до 20 сентября 2018 года.

Как передает "Интерфакс", следствие заявило о том, что до избиения заключенного Евгения Макарова, у него произошел конфликт с Морозовым. Сам арестованный от дачи показаний отказался.

Морозов стал одиннадцатым фигурантом дела, который был арестован по подозрению в избиении осужденного Макарова. Двенадцатый фигурант - замначальника колонии по воспитательной работе Иван Калашников - отправлен под домашний арест.

Читайте также:
Главное сегодня
Тюрьма
Тюрьма
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ

Copyright © 2007-2018 АО «ТВ Центр»

На сайте работает система коррекции ошибок.

Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.

Партнеры сайта :Рамблер

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Реклама на сайте +7 (495) 785-42-68
Реклама в эфире телеканала +7 (495) 785-41-31 reklama@tvc.ru
Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". Учредитель - АО "ТВ Центр". Главный редактор - Быстрицкая Ю. А. web@tvc.ru, 8 (495) 786-46-70. 16+. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.
﻿ Rambler's Top100