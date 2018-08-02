По делу о пытках заключенного арестован инспектор ярославской колонии

В Ярославле Заволжский районный суд заключил под стражу двенадцатого фигуранта дела об избиении заключенного в ярославской колонии №1. Это инспектор группы надзора отдела безопасности Александр Морозов. Ранее в четверг были арестованы еще трое фигурантов этого дела.

Заволжский районный суд Ярославля заключил под стражу инспектора группы надзора отдела безопасности ярославской колонии №1 Александра Морозова. Он стал двенадцатым фигурантом дела об избиении заключенного, передает ТАСС.

Срок ареста - до 20 сентября 2018 года.

Как передает "Интерфакс", следствие заявило о том, что до избиения заключенного Евгения Макарова, у него произошел конфликт с Морозовым. Сам арестованный от дачи показаний отказался.

Морозов стал одиннадцатым фигурантом дела, который был арестован по подозрению в избиении осужденного Макарова. Двенадцатый фигурант - замначальника колонии по воспитательной работе Иван Калашников - отправлен под домашний арест.