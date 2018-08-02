Патруль миротворцев ООН впервые за 6 лет появился в районе Голанских высот

Представители миротворческих сил ООН в сопровождении российской полиции совершили свое первое с 2012 года патрулирование в районе Голанских высот. Миротворцы работают в зоне разделения между Сирией и Израилем. Шесть лет назад деятельность международных наблюдателей в данном регионе была приостановлена по соображениям безопасности.
Начальник Главного оперативного управления Генерального штаба Вооруженных сил России Сергей Рудской сообщил, что представители миротворческих сил ООН в сопровождении российской полиции совершили свое первое с 2012 года патрулирование в районе Голанских высот. Об этом пишет "Интерфакс".
"Созданы условия для возобновления деятельности миротворческих сил ООН, развернутых в районе разделения между Сирией и Израилем на Голанских высотах в соответствии с резолюцией Совета Безопасности ООН 1974 года № 350", - рассказал Рудской в ходе брифинга.
Он также отметил, что в 2012 году работа международных наблюдателей в данном регионе была приостановлена по соображениям безопасности.
Ранее сообщалось, что последние группы боевиков покидают сирийскую провинцию Эль-Кунейтра. После переговоров, проведённых при участии российского Центра по примирению враждующих сторон, около 300 радикалов с семьями получили возможность безопасно выехать из населенного пункта Уфания.
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