Патруль миротворцев ООН впервые за 6 лет появился в районе Голанских высот

Представители миротворческих сил ООН в сопровождении российской полиции совершили свое первое с 2012 года патрулирование в районе Голанских высот. Миротворцы работают в зоне разделения между Сирией и Израилем. Шесть лет назад деятельность международных наблюдателей в данном регионе была приостановлена по соображениям безопасности.

Начальник Главного оперативного управления Генерального штаба Вооруженных сил России Сергей Рудской сообщил, что представители миротворческих сил ООН в сопровождении российской полиции совершили свое первое с 2012 года патрулирование в районе Голанских высот. Об этом пишет "Интерфакс".

"Созданы условия для возобновления деятельности миротворческих сил ООН, развернутых в районе разделения между Сирией и Израилем на Голанских высотах в соответствии с резолюцией Совета Безопасности ООН 1974 года № 350", - рассказал Рудской в ходе брифинга.

Он также отметил, что в 2012 году работа международных наблюдателей в данном регионе была приостановлена по соображениям безопасности.

Ранее сообщалось, что последние группы боевиков покидают сирийскую провинцию Эль-Кунейтра. После переговоров, проведённых при участии российского Центра по примирению враждующих сторон, около 300 радикалов с семьями получили возможность безопасно выехать из населенного пункта Уфания.