Актер Юрий Мартынов скончался на 85-м году жизни

На 85-м году жизни скончался заслуженный артист России Юрий Мартынов. С 1960 года он работал в Государственном театре киноактера. На его счету работы в более чем 120 картинах, среди которых значатся "Тот самый Мюнхгаузен", "Вокзал для двоих", "Жестокий романс" и "Неуловимые мстители".

В пресс-службе Государственного театра киноактера сообщили о кончине заслуженного артиста России Юрия Мартынова, пишет ТАСС.

"Коллектив Государственного театра киноактера выражает искренние соболезнования в связи с кончиной 2 августа 2018 года заслуженного артиста России, актера театра и кино Юрия Федоровича Мартынова", - сказано в сообщении. Мартынову было 84 года.

В Государственном театре киноактера он работал с 1960 года. На его счету работы в более чем 120 картинах, среди которых значатся "Тот самый Мюнхгаузен" Марка Захарова, "Вокзал для двоих" и "Жестокий романс" Эльдара Рязанова, "Неуловимые мстители" Эдмонда Кеосаяна и "Адъютант его превосходительства" Евгения Ташкова.