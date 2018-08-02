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Лавров обсудил с главой МИД Ирана Сирию и ядерную сделку

15:03
  • четверг
  • 02 августа 2018

Министр иностранных дел России Сергей Лавров провел переговоры с иранским коллегой Джавадом Зарифом. Стороны обсудили ситуацию вокруг ядерного соглашения, а также сирийское урегулирование и вопросы двусторонних отношений.

Министр иностранных дел России Сергей Лавров обсудил с иранским коллегой Джавадом Зарифом ситуацию в Сирии. Об этом сообщила пресс-служба российского МИД по итогам переговоров на полях саммита АСЕАН. 

"Продолжен обмен мнениями по ситуации вокруг Совместного всеобъемлющего плана действий по иранской ядерной программе, сирийской проблематике, подготовке Пятого каспийского саммита", - говорится в сообщении. 

Министры также обсудили вопросы двусторонних отношений. Акцент был сделан на реализации договоренностей глав государств об активизации торгово-экономического сотрудничества. 

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