Лавров обсудил с главой МИД Ирана Сирию и ядерную сделку

Министр иностранных дел России Сергей Лавров провел переговоры с иранским коллегой Джавадом Зарифом. Стороны обсудили ситуацию вокруг ядерного соглашения, а также сирийское урегулирование и вопросы двусторонних отношений.

Министр иностранных дел России Сергей Лавров обсудил с иранским коллегой Джавадом Зарифом ситуацию в Сирии. Об этом сообщила пресс-служба российского МИД по итогам переговоров на полях саммита АСЕАН.

"Продолжен обмен мнениями по ситуации вокруг Совместного всеобъемлющего плана действий по иранской ядерной программе, сирийской проблематике, подготовке Пятого каспийского саммита", - говорится в сообщении.

Министры также обсудили вопросы двусторонних отношений. Акцент был сделан на реализации договоренностей глав государств об активизации торгово-экономического сотрудничества.