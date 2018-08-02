Кудрин сообщил о переходе Счетной палаты на цифровой аудит в течение 3 лет

Счетная палата в течение трех лет перейдет на цифровой аудит, так что анализ работы всех учреждений будет существенно улучшен. Об этом заявил глава СП Алексей Кудрин. Он добавил, что подобная мера снизит количество нарушений, а также даст Счетной палате возможность перейти на профилактический режим работы.

Глава Счетной палаты Алексей Кудрин рассказал о планах ведомства по переходу на цифровой аудит в течение трех лет. Его слова приводит ТАСС.

"В первую очередь это цифровизация финансового аудита. Значительная часть этой работы уже проходит по результатам автоматического анализа электронного бюджета, но в общем мы серьезно продвинем анализ работы всех учреждений", - подчеркнул Кудрин, добавив, что процесс цифровизации аудита позволит значительно снизить количество нарушений, а также даст Счетной палате возможность перейти на профилактический режим работы.

Для решения технической части вопроса будет расширено уже существующее в СП подразделение программистов.

Ранее премьер-министр России Дмитрий Медведев заявил, что правительство рассчитывает на активное взаимодействие со Счетной палатой в работе над новыми национальными проектами. Глава кабинета также выразил уверенность, что кабмин и СП найдут оптимальные способы для решения всех вопросов.