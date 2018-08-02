Названа причина перехода трех биатлонисток в сборную Украины

Вице-президент Союза биатлонистов России Сергей Чепиков рассказал, из-за чего россиянки Анастасия Рассказова, Екатерина Бех и Оксана Москаленко приняли решение уехать на Украину. По его словам, спортсменки увидели для себя больше перспектив в другой стране.

Российские биатлонистки Анастасия Рассказова, Екатерина Бех и Оксана Москаленко решили выступать за сборную Украины из-за высокой конкуренции в российской команде, считает вице-президент Союза биатлонистов России Сергей Чепиков.

О том, что россиянки будут выступать за украинскую команду, 1 августа объявил глава Федерации биатлона Украины Владимир Брынзак. По его словам, спортсменки уже приняли участие в первых летних стартах чемпионата Украины.

"В России очень высокая конкуренция среди биатлонистов, и эти переходы будут всегда, и их не запретишь", - пояснил решение спортсменок Чепиков в интервью "Известиям". Он подчеркнул, что, вероятнее всего, спортсменки увидели для себя более реальные перспективы выступлений на международных турнирах.

Как передает ТАСС, поскольку Бех и Рассказова ранее выступали за сборную России, согласно правилам Международного союза биатлонистов, они могут быть отлучены от выступлений на два года за самовольную смену гражданства. Москаленко может избежать этого, поскольку не выступала за сборную России.