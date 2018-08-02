Путина ждут в Сингапуре с визитом на саммиты АСЕАН и ВАС в ноябре

Глава МИД Сингапура Вивиан Балакришнан сообщил, что в стране ждут визита президента России Владимира Путина на саммит Ассоциации государств Юго-Восточной Азии и Восточноазиатский саммит в ноябре 2018 года. ВАС пройдет 14-15 ноября. Его формат традиционно привязан к мероприятиям АСЕАН на высшем уровне.

Власти Сингапура ожидают визита президента России Владимира Путина в ноябре на саммит Ассоциации государств Юго-Восточной Азии и Восточноазиатский саммит. Об этом сообщил министр иностранных дел Сингапура Вивиан Балакришнан в ходе встречи с российским коллегой Сергеем Лавровым, пишет ТАСС.

"Я рад приветствовать вас сегодня здесь и верю, что смогу снова увидеться с вами в ноябре, когда, как мы надеемся, президент Путин приедет на саммит", - подчеркнул Балакришнан.

Восточноазиатский саммит пройдет в Сингапуре 14-15 ноября. Это мероприятие было учреждено в 2005 году как форум для диалога лидеров стран АТР по политическим, стратегическим и экономическим вопросам. Формат ВАС традиционно привязан к мероприятиям АСЕАН на высшем уровне.

Ранее 2 августа Лавров провел встречи с главой МИД Китая Ван И, а также руководителем внешнеполитического ведомства Филиппин Аланом Каетано. С китайским коллегой министр иностранных дел России обсудил развитие ситуации вокруг Корейского полуострова. В разговоре с филиппинским министром стороны высказались за наращивание двустороннего политического диалога.