В Москве мужчина зарезал пассажира автобуса

В Москве мужчина ранил ножом оппонента в ходе ссоры в автобусе на севере Москвы. Пострадавшего доставили в больницу, где он скончался. Возбуждено уголовное дело.

В Москве мужчина погиб в результате ножевого ранения в пассажирском автобусе. Об этом сообщает сайт Следственного комитета России по столице.

Инцидент произошел днём 1 августа на севере Москвы. Один из пассажиров в ходе внезапно возникшей ссоры нанес другому колото-резаное ранение. Пострадавшего незамедлительно доставили в больницу. Там от полученных повреждений он скончался.

В отношении 56-летнего обвиняемого возбуждено уголовное дело по статье "Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлёкшее по неосторожности смерть потерпевшего".