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Ватикан официально признал смертную казнь недопустимой

15:58
  • четверг
  • 02 августа 2018

Ватикан впервые признал смертную казнь недопустимой при любых условиях и тяжести совершенного человеком преступления. До этого Римско-католическая церковь допускала применение высшей меры наказания для защиты человеческих жизней от агрессии.

Римско-католическая церковь впервые официально признала недопустимой смертную казнь при любых условиях. Изменения в свод вероучений Церкви внесены по распоряжению папы Франциска.

Как пишет ТАСС, до сих пор Церковь признавала право светских властей в случае серьезности преступления прибегать к смертной казни как к крайней мере. В новом тексте Катехизиса говорится, что человеческая честь не утрачивается даже после совершения страшного преступления, а меры наказания не отнимают окончательной возможности к исправлению.

"Поэтому Церковь, следуя учению Евангелия, признает неприемлемой смертную казнь и берет на себя задачу добиваться ее отмены во всем мире", - говорится в документе.

Последний раз положение об отношении Церкви к смертной казни менялось в 1990-ых годах. Тогда Ватикан допускал применение высшей меры наказания "в целях защиты человеческих жизней от агрессии при неопровержимых доказательствах".

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