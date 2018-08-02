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Суд над полковником Захарченко начнется 14 августа

15:49
  • четверг
  • 02 августа 2018

Пресненский суд Москвы начнет рассматривать по существу дело бывшего сотрудника антикоррупционного главка МВД, полковника Дмитрия Захарченко 14 августа. Обвинения ему предъявлены по статьям о получении взяток и воспрепятствовании осуществлению правосудия. Под стражей Захарченко находится с 10 сентября 2016 года.

Адвокат Александр Горбатенко сообщил, что рассмотрение по существу Пресненским судом Москвы уголовного дела бывшего сотрудника антикоррупционного главка Министерства внутренних дел, полковника Дмитрия Захарченко начнется в середине августа. Его слова приводит "Интерфакс".

"Первое судебное заседание по существу назначено на 14 августа", - уточнил Горбатенко.

Предварительное слушание в закрытом режиме прошло 2 августа.

Ранее стало известно, что дело Захарченко направлено в суд. При этом продолжается расследование других эпизодов получения подозреваемым взяток.

Согласно данным следствия, в 2014 году Захарченко и его соучастник из правоохранительных органов инициировали проверки контролирующими органами ряда предприятий с целью последующего получения взятки. В итоге предприниматель передал вымогателям 800 тысяч долларов.

При этом в 2015 году Захарченко вместе с соучастником за общее покровительство потребовали от того же предпринимателя 50-процентную скидочную карту сети ресторанов. С помощью этой карты Захарченко сэкономил более трех миллионов рублей при оплате счетов.

Вместе с тем в 2016 году Захарченко использовал служебное положение и воспрепятствовал расследованию, предупредив свою знакомую о предстоящем обыске по уголовному делу о мошенничестве.

Под стражей Дмитрий Захарченко находится с 10 сентября 2016 года. Обвинения ему предъявлены по статьям о получении взяток и воспрепятствовании осуществлению правосудия. В декабре 2017 года в доход государства  было обращено имущество семьи Захарченко на девять миллиардов рублей.

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