В Италии освободили экс-сенатора из России Кривицкого

В Венеции суд принял решение освободить из-под стражи экс-сенатора из России Дмитрия Кривицкого. Ранее его арестовали на Апеннинах за преступления, совершенные на территории России.

Суд города Венеция освободил задержанного в Италии экс-сенатора России Дмитрия Кривицкого, которого обвиняют в коррупции. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на его адвоката Мауро Анетрини.

"Его освобождают. Мы ждём распоряжения сегодня вечером, максимум завтра утром", - сказал юрист. Процесс касался возможной экстрадиции бывшего члена Совфеда.

Ранее стало известно, что на севере Италии по запросу России арестовали бывшего сенатора от Новгородской области Дмитрия Кривицкого за преступления, совершенные на территории России.

Его обвиняют в получении взятки в 15 миллионов рублей. В розыск он был объявлен решением суда.

По словам Анетрини, год назад Кривицкий запросил убежище во Франции. По его словам, решение о присвоении статуса беженца экс-сенатору будет рассмотрено в ноябре.