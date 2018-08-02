ЕС запустил крупнейшую солнечную электростанцию в секторе Газа

Евросоюз ввел в действие крупнейшую солнечную электростанцию в секторе Газа. Она будет производить до 0,5 МВт электричества в сутки, обеспечивая снабжение Южной станции по опреснению воды.

Представители Европейской комиссии сообщили о запуске Евросоюзом в секторе Газа крупнейшей солнечной электростанции, которая была построена на европейские деньги. Об этом пишет ТАСС.

"На этой неделе Евросоюз ввел в действие крупнейшую солнечную электростанцию в Газе. Она будет производить до 0,5 МВт электричества в сутки, обеспечивая снабжение Южной станции по опреснению воды в Газе", - говорится в сообщении.

В Еврокомиссии также подчеркнули, что к 2020 году после введения в действие нового источника энергии станция сможет обеспечить чистой водой до 250 тысяч человек.

20 июля израильские военные атаковали восемь позиций ХАМАС в ответ на прицельный огонь с территории сектора Газа. Вооруженные силы применили танки и артиллерию для обстрелов. После этого израильский премьер-министр Биньямин Нетаньяху заявил, что, если будет необходимо, "Израиль ударит еще сильнее".