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Франция наградила Серебренникова орденом Искусств и литературы

16:16
  • четверг
  • 02 августа 2018

Министр культуры Франции Франсуаз Ниссен наградила Кирилла Серебренникова орденом Искусств и литературы. Режиссер находится под домашним арестом в России по делу о хищении бюджетных средств.

Режиссер Кирилл Серебренников, находящийся в России под домашним арестом по обвинению в хищении бюджетных средств, стал командором французского ордена Искусств и литературы. Соответствующий указ в четверг подписала министр культуры Франции Франсуаза Ниссен, пишет Le Figaro.

Серебренников - фигурант дела "Седьмой студии". Его обвиняют в хищении средств, выделенных государством на проект "Платформа". Сам Серебренников вину не признает. По его словам, дело сфабриковано.

Ранее командорами ордена Искусств и литературы стали режиссеры Павел Лунгин, Юрий Любимов и Анатолий Васильев, поэт Геннадий Айги и бывший президент СССР Михаил Горбачев.

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