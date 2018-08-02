Франция наградила Серебренникова орденом Искусств и литературы

Министр культуры Франции Франсуаз Ниссен наградила Кирилла Серебренникова орденом Искусств и литературы. Режиссер находится под домашним арестом в России по делу о хищении бюджетных средств.

Режиссер Кирилл Серебренников, находящийся в России под домашним арестом по обвинению в хищении бюджетных средств, стал командором французского ордена Искусств и литературы. Соответствующий указ в четверг подписала министр культуры Франции Франсуаза Ниссен, пишет Le Figaro.

Серебренников - фигурант дела "Седьмой студии". Его обвиняют в хищении средств, выделенных государством на проект "Платформа". Сам Серебренников вину не признает. По его словам, дело сфабриковано.

Ранее командорами ордена Искусств и литературы стали режиссеры Павел Лунгин, Юрий Любимов и Анатолий Васильев, поэт Геннадий Айги и бывший президент СССР Михаил Горбачев.