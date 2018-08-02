СМИ сообщили об успешном испытании Индией сверхзвуковой ракеты-перехватчика

Индия в четверг успешно испытала сверхзвуковую ракету-перехватчик воздушных целей собственной разработки, пишут СМИ. Отмечается, что создана ракета для национальной системы ПВО, а запустили ее с острова Абдула Калама у побережья восточного штата Одиша. Цель была успешно поражена.

Информагентство IANS написало со ссылкой на источник, что 2 августа Индия успешно испытала сверхзвуковую ракету-перехватчик воздушных целей собственной разработки, которая была создана для национальной системы противоракетной обороны. Внимание на публикацию обратил ТАСС.

По данным агентства, запустили пока не имеющую собственного названия ракету с острова Абдула Калама у побережья восточного штата Одиша. Она успешно поразила цель на малой высоте на дистанции около 40 километров от места запуска.

Также подчеркивается, что главной задачей испытания была проверка ряда систем с улучшенными характеристиками.

Ранее Индия представила во Всемирную торговую организацию список товаров из США, на которые вводятся импортные пошлины. В перечне значатся 30 наименований. Пошлины увеличат до 50 процентов, затронут они, в частности, изделия из металлов и сельхозпродукцию.