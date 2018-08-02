Россия и Япония разрабатывают планы межрегионального сотрудничества

Россия и Япония заняты формированием конкретных планов сотрудничества регионов и префектур. Об этом сообщил сенатор Виктор Озеров. Он добавил, что участники специальной группы Совфеда посетят Японию в ходе осенней сессии.

Член Совета Федерации России Виктор Озеров на встрече с делегацией японской Палаты представителей сообщил, что страны уже формируют конкретные планы сотрудничества регионов и префектур. Его слова приводит ТАСС.

"На сегодняшний день уже вырисовываются конкретные по содержанию планы межрегионального сотрудничества, причем не только с регионами российского Дальнего Востока, но в целом с регионами России и префектурами Японии", - отметил Озеров.

Он также добавил, что участники специальной группы Совфеда посетят Японию в ходе осенней сессии. По словам Озерова, переговоры с японскими коллегами проходят "все более конструктивно и открыто", при этом противоречия двух государств являются в том числе и источником развития.

Ранее в Москве завершились переговоры глав МИД и Минобороны России и Японии в формате "2+2". Как сообщил на пресс-конференции по итогам встречи министр обороны России Сергей Шойгу, Москва и Токио договорились продолжить консультации по линии Генштабов. Кроме того, Россия и Япония будут укреплять связи в военно-морской области.