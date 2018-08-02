Путин отметил храбрость и отвагу десантников

Десантники всегда были образцом верного служения Отечеству, отличались храбростью, мужеством и отвагой. Об этом заявил Владимир Путин, открывая заседание Совета безопасности России.

Владимир Путин в четверг провел совещание с постоянными членами Совета безопасности. Как сообщили в пресс-службе Кремля, обсуждались международные контакты президента с лидерами стран-членов БРИКС, а также контакты, состоявшиеся на полях саммита.

Перед началом совещания Владимир Путин поздравил военнослужащих и ветеранов ВДВ с профессиональным праздником. Президент подчеркнул, что десантники всегда отличались храбростью, мужеством и отвагой.

"Никогда не подводили страну, уверен: так будет всегда", - сказал Путин", - подчеркнул Путин.

Саммит БРИКС прошел 25-27 июля в Йоханнесбурге.