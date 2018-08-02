МВД предлагает ужесточить экзамен на водительские права

МВД подготовило проект постановления правительства, согласно которому будут изменены правила проведения экзаменов на получение водительских прав. Предлагается ввести обязательную аудио- и видеорегистрацию во время теоретических экзаменов, а также снять запрет на учебную езды на автомагистралях.

В России могут изменить правила проведения экзаменов на получение водительских прав. Соответствующий проект постановления правительства разработало Министерство внутренних дел страны, передает "Коммерсант".

Так, предлагается ввести обязательную аудио- и видеорегистрацию во время теоретических экзаменов. Вместе с тем речь идет о возможном снятии запрета на учебную езды на автомагистралях.

Также в документе конкретизируются минимальные и максимальные сроки проведения повторных экзаменов. Для теоретического - не ранее чем через семь и не позднее тридцати календарных дней после проваленного первого, а для практического − не ранее чем через семь и не позднее шестидесяти календарных дней.

В конце мая 2018 года глава ГИБДД Михаил Черников сообщил о возможном ужесточении экзамена на права. Так, больше внимания хотят уделить практике, что предполагает объединение "площадки" и "города" в одну часть.